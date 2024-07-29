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Gümüşhane Kelkit'te gizemli olay! Yol ortasında insan kafatası bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gümüşhane Kelkit&#039;te gizemli olay! Yol ortasında insan kafatası bulundu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de Nihat Zeyrek isimli vatandaş yol ortasında insan kafatası buldu. Zeyrek'in ihbarı üzerine harekete geçen ekipler bölgede başka kemik parçaları da buldu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. 

Olayın adresi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkiinde gezintiye çıkan Nihat Zeyrek isimli vatandaş yol ortasında insan kafatası buldu. Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasını gören Zeyrek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da buldu.

Gümüşhane Kelkit'te gizemli olay! Yol ortasında insan kafatası bulundu - 1. Resim

PARÇALAR MORGA KALDIRILDI

Yapılan çalışmanın ardından toplanan kafatası ve kemik parçaları ilk olarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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