Hamile sanıldı, gerçek ortaya çıkınca herkes şok oldu: Bakın karnından ne çıktı...

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, hastanın ilk muayenesinde karşılaştığı manzaranın doğuma hazırlanan birini andırdığını belirterek, "Gerçekte 10 kiloluk bir kitleyle karşı karşıyaydık. Karın bölgesinde büyük, hareketli, kistik bir yapı mevcuttu. Hastamız uzun süre farklı hastanelere başvurmuş, birçok tetkik yapılmış ancak bir türlü ameliyata alınmamıştı. Bize geldiğinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yorgundu" dedi.

“BAŞARILI BİR OPERASYON OLDU”

Bu denli büyük bir cerrahinin riskleri nedeniyle çok disiplinli bir ekip çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Dr. Özer, "Kadın doğum, radyoloji ve anestezi uzmanlarımızla birlikte çalıştık. Kitlenin yerleşimini detaylı inceledik ve olabilecek komplikasyonlara karşı her adımı titizlikle planladık. Başarılı bir operasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sırasında kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının en önemli öncelik olduğunu belirten Özer, "Bu tür kistlerde en büyük risklerden biri, içinde kanser hücresi bulunması ve kitlenin ameliyat sırasında etrafa yayılmasıdır. Bu, hastanın prognozunu ciddi şekilde etkileyebilir. Biz ekip olarak çok dikkatli çalıştık ve kitleyi kontrollü şekilde çıkardık. Ardından frozen (hızlı) biyopsi yapıldı ve sonuç temiz geldi. Bu, tüm ekip için büyük bir rahatlama oldu" dedi.

“ŞİMDİ RAHAT BİR ŞEKİLDE HAYATINA DEVAM EDİYOR”

Dr. Özer, hastanın artık sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdüğünü belirterek, "Kabızlık, idrar yapmada zorluk, mide bulantısı ve kasık ağrılarıyla yaşıyordu. Sırt üstü yatamıyor, adeta hamile bir kadın gibi hareket ediyordu. Şimdi kontrol altında, rahat bir şekilde hayatına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kadınlara önemli bir uyarıda bulunan Dr. Özer, "Karın, meme veya vücudun herhangi bir bölgesinde fark edilen kitle, şişlik, ağrı ya da şekil değişiklikleri asla hafife alınmamalı. ‘Geçer', ‘önemsizdir' diyerek ertelenmesi, ileride çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.