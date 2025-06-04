İki kişi zor tutuyor! 4 boynuzlu koçlar sosyal medyada meşhur oldu

Sosyal medyada gündem olan 4 boynuzlu koçlar kurban pazarlarında dikkat çekmeye devam ediyor. Bursa'da iki kişinin zor tuttuğu 4 boynuzlu koçun sahibi her boynuzu için 10 bin lira istiyor.

Kurbanlık olarak satılan 4 boynuzlu koçlar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Bursa'da ortalama bir kurbanlık koç 25 ila 35 bin lira arasında alıcı bulurken, dört boynuzlu koçun sahibi her boynuz için 10 bin lira istiyor.

Gören vatandaşların hayrete düştüğünü belirten koç sahibi, "Koçumuzun her boynuzuna 10 bin lira istiyoruz. Bunun özelliği olduğu için o parayı istiyoruz. Diğer hayvanlarımız 25-35 bin lira arasında. Gören vatandaşlar 'Bu ne böyle ilk defa gördüm' diyor" sözleriyle anlatıyor.

SICAK HAVA KURBANLIKLARI TERLETTİ

Öte yandan çadır altında bekleyen koçlar sıcak hava sebebiyle terlerken, yetiştiriciler ise hayvanların serinlemesi için farklı yöntemlere başvuruyor.

Hayvan sahipleri, özellikle ayaklarda pişik ve sıcak çarpması riskine karşılık, kurbanlık koçların ayaklarına hortumla su tutarak serinletmeye çalışıyor.