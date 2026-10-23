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Yaşam

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

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İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Meteoroloji, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yağmurlu hava için uyarıda bulundu. Üç şehir için sarı kodlu uyarı yapılırken, yağışın İstanbul'a ulaşacağı saat belli oldu. Öte yandan İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak sorusu cevap buldu. 
 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da sel felaketine neden olan yağışların ardından Meteoroloji'den megakent için bir uyarı daha geldi.
 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Balkanlardan gelen yağışlı hava Trakya üzerinden yurda giriş yaparken, 3 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. 
 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yağışlı havanın Trakya'da etkili olacağı vurgulanırken, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı yapıldı.
 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yağışlı havanın günün ilerleyen saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege'de de etkili olması bekleniyor. 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da can kaybına neden olan bir sel tehlikesi daha beklenilmediği vurgulanırken, yağmurun Trakya'da olumsuz durumlara neden olabileceği ifade edildi. 
 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Son raporlara göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Alınan son tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün beklenen yağmurun ardından İstanbul'da cumartesi ve pazar günü parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor. 

İstanbul için saat belli oldu, Trakya'dan gelecek! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25

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