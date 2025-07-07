İstanbullular dikkat! O köprü trafiğe kapatılacak: Saat ve tarih belli oldu
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
İstanbul Valiliğinden, megakentlileri ilgilendiren kritik bir duyuru yapıldı.
SAAT VER TARİH BELLİ OLDU
Yapılan açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nün, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz Salı günü saat 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş