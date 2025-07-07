İstanbullular dikkat! O köprü trafiğe kapatılacak: Saat ve tarih belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Temmuz 2025 19:02 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 19:06 - Güncelleme:

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden, megakentlileri ilgilendiren kritik bir duyuru yapıldı. SAAT VER TARİH BELLİ OLDU Yapılan açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nün, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz Salı günü saat 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi. İlgili Haber "Şehit olmadan önce son sözlerin nedir devrem?" 12 vatan evladından Celalettin Uyanık göreve giderken son kez konuşmuş...

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş