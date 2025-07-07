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İstanbullular dikkat! O köprü trafiğe kapatılacak: Saat ve tarih belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbullular dikkat! O köprü trafiğe kapatılacak: Saat ve tarih belli oldu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul Valiliğinden, megakentlileri ilgilendiren kritik bir duyuru yapıldı.

İstanbullular dikkat! O köprü trafiğe kapatılacak: Saat ve tarih belli oldu - 1. Resim

SAAT VER TARİH BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada, Yeni Galata Köprüsü'nün, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz Salı günü saat 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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