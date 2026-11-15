İzmir'in tanınmış iş adamlarından Sabahattin Sakıpağa hayatını kaybetti
İzmirli iş insanı Sabahattin Sakıpağa, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin büyümesinde görev alan Sakıpağa, Karşıyaka Spor Kulübü'nde de uzun yıllar yöneticilik ve asbaşkanlık yaptı.
İzmirli iş insanı Sabahattin Sakıpağa, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sakıpağa, iş hayatının yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü'nde üstlendiği yöneticilik ve asbaşkanlık görevleriyle de tanınıyordu.
Ailesinin ticaret yolculuğu, 1939 yılında Karşıyaka Çarşısı'nda açılan bir dükkânla başladı. Daha sonra süt ve süt ürünleri sektörüne giren aile şirketinin büyümesinde kardeşleriyle birlikte çalışan Sakıpağa, Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin gelişiminde görev aldı.
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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Karşıyaka Spor Kulübü, eski yöneticisinin vefatı üzerine yayımladığı mesajda, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca özveriyle hizmet eden Sabahattin Sakıpağa’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Sakıpağa'nın cenazesi, 16 Kasım Pazartesi günü ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacak. Sakıpağa, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.