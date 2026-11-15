Yaşam

İzmir'in tanınmış iş adamlarından Sabahattin Sakıpağa hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İzmir'in tanınmış iş adamlarından Sabahattin Sakıpağa hayatını kaybetti
Başlık Resmiİzmir'in tanınmış iş adamlarından Sabahattin Sakıpağa hayatını kaybetti

İzmirli iş insanı Sabahattin Sakıpağa, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin büyümesinde görev alan Sakıpağa, Karşıyaka Spor Kulübü'nde de uzun yıllar yöneticilik ve asbaşkanlık yaptı.

Kaydet
|
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

İzmirli iş insanı Sabahattin Sakıpağa, 82 yaşında hayatını kaybetti. Sakıpağa, iş hayatının yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü'nde üstlendiği yöneticilik ve asbaşkanlık görevleriyle de tanınıyordu.

Ailesinin ticaret yolculuğu, 1939 yılında Karşıyaka Çarşısı'nda açılan bir dükkânla başladı. Daha sonra süt ve süt ürünleri sektörüne giren aile şirketinin büyümesinde kardeşleriyle birlikte çalışan Sakıpağa, Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin gelişiminde görev aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Şarkıcı Kutsi 3. kez evlendi! Sürpriz nikahta şahidi AK Partili milletvekili oldu
MAGAZİN

Şarkıcı Kutsi 3. kez evlendi! Sürpriz nikahta şahidi AK Partili milletvekili oldu

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Karşıyaka Spor Kulübü, eski yöneticisinin vefatı üzerine yayımladığı mesajda, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca özveriyle hizmet eden Sabahattin Sakıpağa’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

İzmir'in tanınmış iş adamlarından Sabahattin Sakıpağa hayatını kaybetti
Başlık Resmiİzmir'in tanınmış iş adamlarından Sabahattin Sakıpağa hayatını kaybetti
ÖNERİLEN HABERLER
Adnan Şenses
GÜNDEM

Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses AK Parti'ye katıldı

Sakıpağa'nın cenazesi, 16 Kasım Pazartesi günü ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacak. Sakıpağa, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER