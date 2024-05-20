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Kadıköy'de kediyi parçalayan vahşi köpeği gezdiren kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Kadıköy, Pitbull, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kadıköy'de bir pitbull, sokaktaki kediye ve çevre sakinlerine saldırdı. Saldırıda kediyi parçalayan vahşi köpek belediye ekiplerine teslim edilirken, gezdiren kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde pitbull cinsi köpekle gezen bir kişi vahşi hayvanın kontrolünü kaybetti. Önce saldırdığı kediyi parçalayan köpek, daha sonra çevredekilere saldırdı.

BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yasaklı köpeği gezdiren kişi, yaşanan vahşet sonrasında çevre sakinleri tarafından tepki gördü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, dün 15.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde pitbull cinsi köpeğin bir kediye ve çevredekilere saldırdığını belirledi.

Kadıköy'de bir kediye ve çevredekilere saldırdığı belirlenen pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerine teslim edildi.

M.K.İ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce köpeği gezdiren M.K.İ, gözaltına alındı. M.K.İ'nin, köpeğin arkadaşına ait olduğunu ve gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığını söylediği öğrenildi.

Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin adli ve idari işlemleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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