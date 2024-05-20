Kadıköy'de kediyi parçalayan vahşi köpeği gezdiren kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Mayıs 2024 11:52 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 12:30 - Güncelleme:

İstanbul, Kadıköy, Pitbull, Haber

Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Kadıköy'de bir pitbull, sokaktaki kediye ve çevre sakinlerine saldırdı. Saldırıda kediyi parçalayan vahşi köpek belediye ekiplerine teslim edilirken, gezdiren kişi ise gözaltına alındı.