Karısını tsunamide kaybeden adam aramaya devam ediyor! Cesedi bulma umuduyla Japonya'da hala dalış yapıyor

47 yaşındaki Yuko Takamatsu 2011'de Japonya kıyılarını vuran tsunamiye yakalandı. Kocası Yasuo'ya “İyi misin? Eve gitmek istiyorum" şeklindeki mesaj son sözleriydi. O günden itibaren dalış yaparak karısını bulmaya çalıştı. Bu hareketi dünya çapında ses getirdi. 13 yıl geçti ve Yasuo aramaya devam ediyor...

11 Mart 2011'de Japonya kıyılarını vuran tsunami binlerce insanın ölümüne sebep oldu.

Metrelerce yükselen dalgalar önce binaları yuttu ardından okyanusun içine insanları sürükleyerek çekti. Bu felakette 2,523 kişinin cesedine ulaşılamadı.

47 yaşındaki Yuko Takamatsu da bu kişiler arasındaydı. Onagawa'daki ofis binasının tepesinden aşağıya sürüklenen kadını bir daha gören olmamıştı.

Yuko yerel bir bankada çalışıyordu ve çalışanlar 30 metre yükseklikteki çatıya tırmanmışlardı. Tsunaminin 10 feet olması bekleniyordu - Yuko'nun bulunduğu yerde 60 feet'in üzerine ulaştı.

HER ŞEYİ BULDU ANCAK...

Yuko'nun kaybolmasının üzerinden 13 yıl geçti ve kocası karısının cesedini bulmak için bir misyon üstlendi.

Yasuo, Yuko'nun kaybolduğu yerin yakınındaki bulanık okyanusta onu aramak için tüplü dalış yapmaya başladı.

Karısını bulmak için Japonya kıyılarında yüzlerce dalış yaptı ve ona uygun bir cenaze töreni düzenlemeye yemin etti.

Evlerden ve yaşayan insanlardan kalan kalıntıları - fotoğraf albümleri, kıyafetler ve mücevherler - bulmasına rağmen karısını bulamadı.

"OKYANUSTA KENDİMİ ONA YAKIN HİSSEDİYORUM"

Yasuo dalmayı, tsunaminin enkazını su altından temizlemek için çalışan eğitmeni Masayoshi Takahashi'den öğrenmiş.

Daha önce arabaların içine kilitlenmiş ve suda sürüklenen cesetler bulmuştu, bu yüzden Yasuo Takahashi'nin aramaya başlamasına yardımcı olmak için iyi bir seçenek olacağını düşündü.

İkili on yıldan uzun bir süre boyunca buzlu sulara girip cesurca arama yaptı, aradı ve aradı.

Yasuo New York Times'a "Bunun zor olmasını bekliyordum ve oldukça zor buldum ama yapabileceğim tek şey bu. Onu aramaya devam etmekten başka çarem yok. Okyanusta kendimi ona en yakın hissediyorum." dedi.

2011 TOHOKU DEPREMİ VE TSUNAMİSİ

2011'deki Tohoku depremi ve tsunamisi Japonya tarihinin en yıkıcı afetleri arasına girdi.

Sadece Fukuşima nükleer santralinin yaklaşık 93 mil kuzeyinde yer alan Ishinomaki'de tsunamide yaklaşık 6.000 kişi hayatını kaybetti.

9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami sebebiyle toplamda 20 bin kişi hayatını kaybetti ve 70 milyon metreküpün üzerinde enkaz ortaya çıktı.

Söz konusu deprem, 360 milyar dolarlık ekonomik hasarla dünyada en yüksek maliyetli deprem oldu.

"HAYALET GÖRENLERİN SAYISI ARTTI"

Sonraki on yılda, hayatta kalan diğer kişiler ölülerin hayaletleriyle karşılaştıklarını anlattılar.

Felaketi takip eden aylarda, şehirdeki taksiciler arasında taksiye binen hayalet yolcuların ortadan kaybolduğuna dair söylentiler yayılmaya başladı.

Hayatta kalanların doğaüstü deneyimleri olgusunu inceleyen Tohoku Gakuin Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Kiyoshi Kanebishi, 'en inandırıcı' şahitliklerin taksi şoförlerinden geldiğini çünkü 'gördükleriyle bağlantılı fiziki kayıtlar olduğunu' söylüyor.

Kanebishi Ağustos sıcağında kalın bir palto giyen garip giyimli bir erkek yolcudan bahseden bir sürücüyü anlatıyor. Şoförün taksimetresini açtığını ancak 'yolcuda bir tuhaflık olduğunu hissettiğini' ifade ederek “Oraya vardıklarında güneş çoktan batmıştı. Arkasına baktığında yolcu ortadan kaybolmuştu. Benzer şeyleri yaşayan birkaç taksi şoförü daha vardı" diyor.