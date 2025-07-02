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Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Irak, Süleymaniye, Kediler, Festival, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak Süleymaniye'de düzenlenen "Kedi Güzellik Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. En güzel kedi adayları, hayvanseverleri hayran bıraktı.

Irak’ın Süleymaniye kentinde Royal Veteriner Hastanesi tarafından düzenlenen ''Kedi Güzellik Festivali'', yaklaşık 200 kedinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Festivalde, sosyal medyada en çok beğeni alan kediler ilk aşamayı geçerken, jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle “Güle Rana” adlı kedi birinci seçildi.

Etkinlikte kazananlara maddi ödüller verildi. Festival, hayvan sevgisini teşvik etmek ve kedilere dikkat çekmek için her yıl düzenleniyor.

İŞTE BİRBİRİNDEN GÜZEL KEDİ FOTOĞRAFLARI

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 1. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 2. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 3. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 4. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 5. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 6. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 7. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 8. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 9. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 10. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 11. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 12. Resim

Kedi festivalinden hayran bırakan görüntüler! En güzelleri bir araya geldi - 13. Resim
Birinci olan kedi Güle Rana

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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