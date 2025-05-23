Keşfedilmeyi bekleyen longoz görenleri hayran bırakıyor! Herkes Yaren'i biliyor ama fotoğraf tutkunları buraya gidiyor

Yaren Leylek ile Balıkçı Adem Yılmaz arasındaki dostlukla adı anılan Bursa'nın Karacabey ilçesi keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu. Bursa'da mutlaka gidilecek yerler sıralamasında bulunan yerlerden biri de Karacabey Longozu... Sulak alan farklı türlerdeki çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyor. Görenleri hayran bırakan fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan Karacabey Longozu, bahar aylarında güzelliklerini ortaya çıkarıyor.

Tabiatın uyanışıyla birlikte eşsiz bir canlılık kazanan ilçedeki longoz, Marmara Denizi kıyısında bulunuyor.

Bu alana çiçeklerin de açmasıyla birlikte kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türü geliyor.

Ak gerdanlı ötleğen gibi ender görülen nice kuş türü, ilçedeki sulak alanda görülebiliyor.

Fotoğraf tutkunları için unutulmaz manzaralar sunuluyor.

İşte Karacabey Longozundan kartpostallık fotoğraflar

Yaren Leylek dışında da bölge farklı leylekler için önemli bir konaklama noktası.

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Farklı türlerde kuşlar Karacabey Longozunda hayatını sürdürüyor.

Bölge kuşlar için hem korunma hem de beslenme imkanlarına sahip.