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Kırıkkale'de FETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırıkkale&#039;de FETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin 15 Temmuz'u andığı bu günlerde, FETÖ'yle mücadele de tam gaz devam ediyor. Kırıkkale’de, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi tam gaz devam ediyor.

Kırıkkale'de FETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

FETÖ'YE NEFES DAHİ YOK!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.’nin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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