Kırıkkale'de FETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türkiye'nin 15 Temmuz'u andığı bu günlerde, FETÖ'yle mücadele de tam gaz devam ediyor. Kırıkkale’de, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi tam gaz devam ediyor.
FETÖ'YE NEFES DAHİ YOK!
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.’nin yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.S., emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş