Kıtaların ötesinden Yüksekova'ya geldi! Mehirde verilen altınlar Endonezyalı gelini şaşkına çevirdi

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen düğünde, çiftin mutluluğuna çok sayıda davetli ortak oldu.

Davul zurna eşliğinde halaylar çekilirken, Endonezyalı gelin Mia Meyra Rismawati de yöresel ezgilere eşlik etti. Damadın akrabaları, geline yoğun ilgi göstererek onunla fotoğraf çektirdi.

"YEMEK KÜLTÜRÜ BENİ ZORLADI"

Damat Rıdvan Durgun, eşiyle İstanbul’da tanıştığını belirterek, "Eşim tatil için İstanbul’a gelmişti. Daha önce çalıştığım şirkette müdür yardımcılığı yapmıştı. Orada tanıştık ve evlenmeye karar verdik" dedi.

İki ay önce Endonezya’da ilk düğünlerini yaptıklarını söyleyen Durgun, oradaki düğünlerinin kendi kültürlerine göre daha sakin geçtiğini ifade etti. Durgun, "Kültürel olarak büyük bir çatışma yaşamadık ancak yemek kültürü beni zorladı" ifadelerini kullandı.

Eşiyle İngilizce iletişim kurduğunu belirten Durgun, Mia’nın Türkçeyi de belli bir seviyede öğrendiğini söyledi.

Endonezyalı gelin Mia Meyra Rismawati ise Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye’yi çok sevdim. Ancak ani kültür değişimi nedeniyle başlangıçta zorlandım. Bizde mehir için çok az miktarda altın verilirken, burada bu gelenek daha farklı" dedi.

Düğüne katılan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da, genç çifti tebrik ederek onlara mutluluklar diledi. Kaymakam Akın, gelin ve damatla birlikte halay çekerek düğün coşkusuna ortak oldu.