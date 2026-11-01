LIFE IN markalı çay ağacı, lavanta, kekik ve benzeri yağ ürünleri Ticaret Bakanlığı denetimine takıldı. ‘Doğal’ diye satılan ancak içeriklerinde ayçiçek yağı bulunduğu belirlenen ürünlerin ambalajlarının tüketicide yanıltıcı izlenim oluşturduğu değerlendirilirken, firmaya reklamları durdurma cezası verildi.

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Ticaret Bakanlığı, içeriğinde ayçiçek yağı bulunduğu belirlenen LIFE IN markalı yağ ürünlerinin yanıltıcı ambalajlarla satışa sunulması üzerine firmaya ceza uyguladı.

AMBALAJLARDAKİ YANILTICI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Kaplan, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kozmetik zinciri ‘doğal yağ’ diye satıyordu, içeriğinden ayçiçek yağı çıktı!

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SAF YAĞ İZLENİMİ VERDİLER, İÇİNDE AYÇİÇEK YAĞI VARMIŞ

İncelemelerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla satışa sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğunun belirlendiğini aktaran Kaplan, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin yalnızca adı belirtilen yağdan oluştuğu izleniminin oluşturulduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulunduğunu belirten Kaplan, Reklam Kurulu tarafından reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildiğini ifade etti.

Kaplan, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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