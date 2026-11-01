Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Kozmetik zinciri ‘doğal yağ’ diye satıyordu, içeriğinden ayçiçek yağı çıktı!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kozmetik zinciri ‘doğal yağ’ diye satıyordu, içeriğinden ayçiçek yağı çıktı!
Başlık ResmiKozmetik zinciri ‘doğal yağ’ diye satıyordu, içeriğinden ayçiçek yağı çıktı!

LIFE IN markalı çay ağacı, lavanta, kekik ve benzeri yağ ürünleri Ticaret Bakanlığı denetimine takıldı. ‘Doğal’ diye satılan ancak içeriklerinde ayçiçek yağı bulunduğu belirlenen ürünlerin ambalajlarının tüketicide yanıltıcı izlenim oluşturduğu değerlendirilirken, firmaya reklamları durdurma cezası verildi.

Kaydet
|

Ticaret Bakanlığı, içeriğinde ayçiçek yağı bulunduğu belirlenen LIFE IN markalı yağ ürünlerinin yanıltıcı ambalajlarla satışa sunulması üzerine firmaya ceza uyguladı.

AMBALAJLARDAKİ YANILTICI DETAY ORTAYA ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.
Kaplan, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kozmetik zinciri ‘doğal yağ’ diye satıyordu, içeriğinden ayçiçek yağı çıktı!
Başlık ResmiKozmetik zinciri ‘doğal yağ’ diye satıyordu, içeriğinden ayçiçek yağı çıktı!
BAKMADAN GEÇME
İhracat yıldızıydı! Köklü yatak devi iflas etti
EKONOMİ

İhracat yıldızıydı! Köklü yatak devi iflas etti

SAF YAĞ İZLENİMİ VERDİLER, İÇİNDE AYÇİÇEK YAĞI VARMIŞ

İncelemelerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla satışa sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğunun belirlendiğini aktaran Kaplan, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin yalnızca adı belirtilen yağdan oluştuğu izleniminin oluşturulduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulunduğunu belirten Kaplan, Reklam Kurulu tarafından reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildiğini ifade etti.

Kaplan, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.