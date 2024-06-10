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Kurbanlıklar hangi vasıflara göre seçiliyor? İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın detaylarıyla anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TGRT Haber'e misafir olan İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Afrika ve Asya’da kurban kesim faaliyetlerini anlatarak kurbanlıkları seçiminde dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti. Vakıf Afrika’da Uganda, Çad, Somali’de; Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da kurbanları titizlikle seçerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İhlâs Vakfı Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışında kurban kesimi için hazırlıklarını tamamladı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, kurban kesim faaliyetleri hakkında TGRT Haber'e çalışmalarını anlattı.

Cem Küçük'ün sunduğu "Burası Türkiye" programında konuşan Aydın, İhlâs Vakfı Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışında kurban kesimi için hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

Aydın, vakıf olarak Afrika ve Asya’da kurban kesimi yaptıklarını söyleyerek kurban hisse bedelleri ile ilgili de bilgi verdi.

Yurt içi kurban hisse bedelinin 11 bin TL, yurt dışında ise 3 bin 500 TL olarak açıkladı.

 

KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLİYOR

Kurbanlıkların hangi vasıflara göre seçildiği konusunda bilgi veren Aydın, ‘‘Büyük baş hayvanın iki yaşını doldurmuş olması lazım. Kurban olarak seçtiğimiz hayvanların dişlerine bakıyoruz. İki yaşını dolduran büyükbaş hayvan alt çenedeki iki dişini döker ve iki büyük diş çıkar. Buna Anadolu’da kapak atmak denir. Bu gerçekleşmişse hayvan kurban olarak kesilebilir’’ dedi.

Kurbanlıklar hangi vasıflara göre seçiliyor? İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın detaylarıyla anlattı - 1. Resim

ASYA VE AFRİKA'DAN TOPLAM 5 ÜLKEDE KURBAN KESİMİ

Vatandaşımızın gönlü rahat olsun diye bütün incelikleri gözettiklerini belirten Aydın, kurban etlerinin dağıtımına dair de açıklamalarda bulundu.

Aydın, ‘‘Kesilen kurban etlerini yurt içinde yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurtlarımızdaki öğrencilere ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştırıyoruz. Afrika’da Uganda, Çad, Somali’de; Asya’da ise Afganistan ve Hindistan’da kurban kesimi yapıyoruz. Afrika ve Asya’da kurban etlerini Kuran-ı Kerim kurslarına medreselere dağıtıyoruz. Kesim yaptığımız yurt dışı ülkelerde havalar çok sıcak, organize olabildiğimiz ülkelerde kurban kesimi yapıyoruz. Kurban etlerinin o sıcaklıklarda zayi olmaması için aynı gün dağıtımını gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

‘’Kurban kesimlerini İhlas Vakfı vesilesiyle yaptırmak isteyen hayırseverler İhlas Vakfı’nın web sitesinden bize ulaşabilirler. Telefon numaralarımızdan da bize ulaşabilirler. Vekaleti aldıktan sonra kurban kesim işlemlerini yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında kestiğimiz kurbanların video görüntülerini kurban bağışı yapan kişilere gönderiyoruz’’ diyerek pratik bir yolla bu hizmeti verdiklerini açıkladı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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