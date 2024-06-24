Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Marmaris'ten bıktı, Bayburt'a göçtü! Evini müzeye dönüştürdü

Marmaris'ten bıktı, Bayburt'a göçtü! Evini müzeye dönüştürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 48 senedir yaşayan 70 yaşındaki Zühtü Yıldırım'ın içindeki memleket hasreti galip geldi. Bayburt'a dönerek baba ocağını restore etti. İçini geçmişin izlerini taşıyan antika eşyalarla müzeye dönüştürdü.

1975 yılında Bayburt'tan ayrılarak çalışmaya giden Yıldırım, 2006 yılında eskiyen baba evini restore ederek geçmiş günleri hayata geçirdi.

Sıla hasreti çeken ve aklının hep bir köşesinde hep memleketinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, geçmiş zamanlarda Bayburt'ta kullanılan artık antikaya dönüşmüş eşyaları bir bir toplamaya başladı.

Bayburt'a 35 kilometre uzaklıktaki Arslandede köyünde bulunan baba ocağının bir köşesini antika eşyalarla süsledi.

Antika özelliği bulunan sayısız nostaljik eşyayı evinin bir köşesinde sergileyen Yıldırım, yılın belli aylarında Bayburt'a gelerek, eskinin izlerini taşıyan evinde eşiyle, dostuyla, akrabasıyla keyifli vakit geçirip, geçmişi yâd ediyor.

Marmaris'ten bıktı, Bayburt'a göçtü! Evini müzeye dönüştürdü - 1. Resim

KÖYÜNÜ İHYA EDİYOR

23 yaşında Bayburt'tan çalışmak için ayrılan, inşaat işlerinde çalışarak gurbette zanaat öğrenen Yıldırım, "Köyüme nasıl bir şey yaparım da faydalı olurum" diyerek harekete geçti.

Öğrendikleriyle tasarımlar yaptı. komşularının, hayırseverlerin maddi desteğiyle köyüne çeşme ve şadırvan kazandırdı.

150'DEN FAZLA EŞYAYI EVİNDE SERGİLİYOR

Eskiyen baba ocağını restore ederek, kullanılır hale getiren Yıldırım, 150 parça antika özelliği bulunan nostaljik eşyayı evinde özenle sergilemeye başladı.

"Biriktirdiğim eşyalar birdi, iki oldu. Üçtü, beş oldu derken zamanla 150 parçaya ulaştı" diyerek konuşan Yıldırım, "Gurbet hayatında gezdik, dolaştık, çalıştık. 45 senedir dışarıdayım. 1975 yılında Bayburt'tan çıktım, 2006'da memleketime geldim." diyerek şunları söylüyor:

"Birkaç biriktirdiğim nostaljik eşya vardı, bazı meraklarım, özlemlerim vardı bu vesileyle köye gelmeye karar verdim. Bu biriktirip, sakladığım eşyaları baba ocağımda sergilemek istedim, sonucunda da baba evini bu hale getirdim.

Baba evini bu hale getirdikten sonra, biriktirdiğim eşyaların sayısı giderek artmaya başladı. Birdi, iki oldu. Üçtü, beş oldu derken 150 parçaya ulaştı.

Bir de köyüme hizmet edebilmek için kafamda tasarlayarak bir maket oluşturdum. Bu maketin aynısından köyüme bir çeşme yaptım. Yine komşuların finansmanıyla camimize şadırvan yaptım. Evimin alt katında bu eşyaları tamir ederek, çoğaltmaya çalışıyorum. İnşallah devamını da getireceğim."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye bu görüntüleri konuşuyordu! Montella ile arasında kriz mi var? TFF son noktayı koydu, Arda Güler'den ilk hamle geldiMemur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Zam hesabında sona gelindi! İşte masadaki rakamlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arada 43 derece fark var! Şanlıurfa yanıyor, Erciyes donuyor... - YaşamArada 43 derece fark var!Isparta'da başıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk bakın ne hale geldi - YaşamBaşıboş köpek dehşeti! 7 yaşındaki çocuk bakın ne hale geldiTürkiye haritasına benzeyen kayalık dağcıların dikkatini çekiyor! Giresun'da Şahinkaya Tepesi manzarasıyla merak uyandırıyor - YaşamTürkiye'ye benzeyen kayalık dağcıların dikkatini çekiyorŞehrin ortasında bir tuhaf manzara! Gören dönüp bir kere daha bakıyor - YaşamŞehrin ortasında bir tuhaf manzara! Gören dönüp bir kere daha bakıyorDüğüne 90 dakika milli maç arası! Pistin ortasında davetlilerle birlikte izlediler - YaşamDüğüne 90 dakika milli maç arasıKaradeniz'in 'saklı cennet'ine ziyaretçi akını! Denizin ve doğanın tadını çıkardılar - YaşamKaradeniz'in 'saklı cennet'ine ziyaretçi akını
Sonraki Haber Yükleniyor...