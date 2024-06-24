Marmaris'ten bıktı, Bayburt'a göçtü! Evini müzeye dönüştürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 48 senedir yaşayan 70 yaşındaki Zühtü Yıldırım'ın içindeki memleket hasreti galip geldi. Bayburt'a dönerek baba ocağını restore etti. İçini geçmişin izlerini taşıyan antika eşyalarla müzeye dönüştürdü.

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1975 yılında Bayburt'tan ayrılarak çalışmaya giden Yıldırım, 2006 yılında eskiyen baba evini restore ederek geçmiş günleri hayata geçirdi.

Sıla hasreti çeken ve aklının hep bir köşesinde hep memleketinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, geçmiş zamanlarda Bayburt'ta kullanılan artık antikaya dönüşmüş eşyaları bir bir toplamaya başladı.

Bayburt'a 35 kilometre uzaklıktaki Arslandede köyünde bulunan baba ocağının bir köşesini antika eşyalarla süsledi.

Antika özelliği bulunan sayısız nostaljik eşyayı evinin bir köşesinde sergileyen Yıldırım, yılın belli aylarında Bayburt'a gelerek, eskinin izlerini taşıyan evinde eşiyle, dostuyla, akrabasıyla keyifli vakit geçirip, geçmişi yâd ediyor.

KÖYÜNÜ İHYA EDİYOR

23 yaşında Bayburt'tan çalışmak için ayrılan, inşaat işlerinde çalışarak gurbette zanaat öğrenen Yıldırım, "Köyüme nasıl bir şey yaparım da faydalı olurum" diyerek harekete geçti.

Öğrendikleriyle tasarımlar yaptı. komşularının, hayırseverlerin maddi desteğiyle köyüne çeşme ve şadırvan kazandırdı.

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150'DEN FAZLA EŞYAYI EVİNDE SERGİLİYOR

Eskiyen baba ocağını restore ederek, kullanılır hale getiren Yıldırım, 150 parça antika özelliği bulunan nostaljik eşyayı evinde özenle sergilemeye başladı.

"Biriktirdiğim eşyalar birdi, iki oldu. Üçtü, beş oldu derken zamanla 150 parçaya ulaştı" diyerek konuşan Yıldırım, "Gurbet hayatında gezdik, dolaştık, çalıştık. 45 senedir dışarıdayım. 1975 yılında Bayburt'tan çıktım, 2006'da memleketime geldim." diyerek şunları söylüyor:

"Birkaç biriktirdiğim nostaljik eşya vardı, bazı meraklarım, özlemlerim vardı bu vesileyle köye gelmeye karar verdim. Bu biriktirip, sakladığım eşyaları baba ocağımda sergilemek istedim, sonucunda da baba evini bu hale getirdim.

Baba evini bu hale getirdikten sonra, biriktirdiğim eşyaların sayısı giderek artmaya başladı. Birdi, iki oldu. Üçtü, beş oldu derken 150 parçaya ulaştı.

Bir de köyüme hizmet edebilmek için kafamda tasarlayarak bir maket oluşturdum. Bu maketin aynısından köyüme bir çeşme yaptım. Yine komşuların finansmanıyla camimize şadırvan yaptım. Evimin alt katında bu eşyaları tamir ederek, çoğaltmaya çalışıyorum. İnşallah devamını da getireceğim."