Meriç Nehri'nden oltayla devasa yayın balığı yakaladılar! Ağırlığı tam 73 kilo
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Edirne'de Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, oltayla 73 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.
Yunanistan sınırında bulunan Meriç Nehri'nde, Edirneli amatör balıkçılar tarafından oltayla 73 kiloluk yayın balığı yakalandı.
Nehirden güçlükle çıkarılan dev balık, hem çevredeki vatandaşlar hem de diğer balıkçılar tarafından ilgiyle izlendi.
O ANLAR KAMERADA
Yayın balığının yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde balığın nehirden çıkarılma sırasında balıkçıların zorlandığı görüldü.
Yetkililer, Meriç Nehri'nin doğal yapısının ve su seviyesinin büyük yayın balıklarının yaşamına elverişli olduğunu belirtiyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir