Meteoroloji son tahminlerini paylaştı! İki uyarı birden geldi...

Bayramın ikinci gününde havanın nasıl olacağı merak konusuydu, Meteoroloji son raporunu açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir de yağış uyarı geldi. İşte il il gün boyu beklenen hava sıcaklıkları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Raporda sıcaklıkların bir süre daha devam edeceği yer aldı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı illerde de yağış bekleniyor...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu görünüyor. Buna karşın, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Tahinlere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

İL İL GÜN BOYU BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

EDİRNE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu

ANKARA °C, 31°C Az bulutlu

KONYA °C, 33°C Az bulutlu

BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık