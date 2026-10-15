Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

7. KAPANIŞ

Kararı dünün korkusuyla değil, yarının tahminiyle verelim: Bugün öğleden sonra rüzgâr, Cuma kuzeybatıda yağış, Cumartesi kent genelinde yağış. Tahmin her gün yenileniyor, kararlar da yenilenmeli. Resmî uyarılar için MGM, AFAD, Valilik ve AKOM'u izleyin.