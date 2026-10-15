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Yaşam

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

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Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi
Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbulluları gün gün uyardı. KadıoğluCuma kuzeybatıda yağış, Cumartesi kent genelinde yağış var. Asıl dikkat Cumartesi’de. Yağış iki gece suya doymuş zemine düşecek. Kuzeybatıda 20 mm'yi aşma olasılığı %45–61. Uyarıların susması tehlikenin geçtiği anlamına gelmez” dedi.

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrasında uyarı yapan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, önemli noktalara dikkat çekti. Kadıoğlu gün gün uyarılarını sıraladı.

Bugün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkili olacağını belirten Kadıoğlu, “Ağaçlar kolay devrilir; aracınızı ağaç altına bırakmayın” dedi. Sağanak yağışın yarın da süreceğini söyleyen Kadıoğlu, “Hasarlı okullar kapatılmalı” uyarısında bulundu. İşte Kadıoğlu’nun son uyarıları…

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

Kadıoğlu, İstanbullulara uyarılarını 7 maddede şöyle sıraladı: 

"BUGÜN ASIL TEHLİKE RÜZGÂR"

İstanbul’da öğleden sonra yağış 15.00–18.00 arasında kesiliyor ama asıl tehlike artık rüzgâr. Poyraz hamleleri kuzeyde ve Karadeniz kıyısında 60–75 km/sa, yer yer 85 km/sa. Islak toprakta ağaçlar kolay devrilir; aracınızı ağaç altına bırakmayın.

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

2. CUMA: HASARLI OKULLAR KAPATILMALI

Cuma (16 Ekim) dün sanıldığından daha ıslak. Yağış sabah Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir'de başlıyor, öğleden sonra kente yayılıyor. Kuzeybatıda 10 mm'yi aşma olasılığı yaklaşık %50. Okulları toptan kapatmayı gerektiren tahmin yok; hasarlı okullar tek tek kapatılmalı.

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

3. CUMARTESİ: GENELE YAYILIYOR

Asıl dikkat Cumartesi (17 Ekim). Yağış kent geneline yayılıyor ve iki gece suya doymuş zemine düşecek. Kuzeybatıda 20 mm'yi aşma olasılığı %45–61. Piknik, dere kenarı, açık hava düğünü planlayanlar kararı Cuma 17.00'den önce güncel tahmine göre versin.

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

4. HAZIRLIK PENCERESİ

Bugün akşamdan Cuma öğlene kadarki süre, Cumartesi yağışından önceki en kuru dönem. Mazgallar ve dere ağızları temizlensin, alt geçit pompaları kontrol edilsin, bodrum ve otoparklar boşaltılsın. Uyarıların susması tehlikenin geçtiği anlamına gelmez.

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

5. ELEKTRİK VE SU

Su almış bodrum ve zemin katlarda elektrik panosunu teknik ekip kontrol etmeden açmayın. Su varken panoya yürümeyin; çıkın, 112'yi arayın. Çocuklar su birikintilerine girmesin. Akan 15 cm su bir yetişkini, 30 cm su bir otomobili sürükleyebilir.

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbulluları gün gün uyardı. Bugün şiddetli rüzgarın etkili olacağını belirten Kadıoğlu, yağışın Cumartesi genele yayılacağını belirtti. Kadıoğlu “Su birikintilerine basmayın, bodrum ve otoparklar boşaltılsın. Uyarıların susması tehlikenin geçtiği anlamına gelmez” dedi.

Yağışların ardından uzman isimden 7 uyarı: Asıl tehlike Cumartesi

7. KAPANIŞ

Kararı dünün korkusuyla değil, yarının tahminiyle verelim: Bugün öğleden sonra rüzgâr, Cuma kuzeybatıda yağış, Cumartesi kent genelinde yağış. Tahmin her gün yenileniyor, kararlar da yenilenmeli. Resmî uyarılar için MGM, AFAD, Valilik ve AKOM'u izleyin. 

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