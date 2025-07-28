Mutfakta korkunç kaza! 70 yaşındaki adam apar topar hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da kahvaltı hazırlığı sırasında kaynar çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu 70 yaşındaki Talip Güzel'in vücudunun yüzde 20’si yandı. Yaşadığı acı olayı anlatan Güzel, “Bilmediğim işlere kalkışınca böyle kazalar oluyor” derken, uzmanlar sıcak su yanıklarının ciddi sonuçlara yol açabileceğini ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan 70 yaşındaki Talip Güzel, tatil sonrası memleketi Çankırı'dan eşiyle evine döndü. Sabah saatlerine eşine yardım etmek için mutfağa giren yaşlı adam, çayı demlemek isterken bir anda çaydanlık üzerine devrildi.

Acıyla banyoya koşan yaşlı adam, üzerini çıkarırken yanan noktalara su tuttu. Bir süre suyun altında duran Güzel, sonrasında hemen bir hastaneye gitti. Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınan Güzel'in vücudunun yüzde 20'sinin yandığı anlaşıldı.

"BİLMEDİĞİM İŞLERİ YAPARSAM BÖYLE KAZALAR OLUR"

Karın ve bacak bölgesinde yanıklar meydana gelen Güzel için tedavi süreci başlarken yatışı yapıldı. Güzel, yaşadığı zorlu süreci anlatırken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan taburcu edilen hastasının durumuna ilişkin bilgi verdi. Turan, yanık durumunda yapılması gerekenleri sıraladı.

Çaydanlığın devrildiği anları anlatan 70 yaşındaki Talip Güzel, “Büyük demlikten küçük demliğe çay boşaltırken yere koyacağım sırada elimde bir yanma hissettim ve o anda küçük demlik üzerime doğru devrildi. Orada bir panikleme oldu, dizimden aşağısına doğru sıcak su devrildi. Banyoya gittim, yıkadım, bir kızarma oldu, yarım saat sonra bir yanma başladı. Buraya geldim hemen yarayı açtılar, tekrar baktılar. Çok güzel bir şekilde orayı sardılar ve yatışımı verdiler. Herkesin dikkat etmesini istiyorum, bu yanıklar çok kötü oluyor. Çay işlerinden pek fazla anlamam. Mutfağa fazla girmek istemiyorum, hanımın yapmasını istiyorum. Bilmediğim işleri yaparsam böyle büyük kazalar meydana gelir" şeklinde konuştu.

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