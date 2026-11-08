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Yaşam

Ordu'da görenleri gülümseten çırak: Ustasına vida taşıyor, karşılığında bakın ne alıyor

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Ordu'da beyaz eşya tamircisi Serdar Hekim'in 1,5 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği karga, iş yerinin çırağı oldu. Tamirat sırasında ustasının istediği vidaları ağzıyla uzatan Haşmet, yardımlarının karşılığında haşlanmış yumurta, fındık ve cevizle ödüllendiriliyor.

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Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi işleten Serdar Hekim, yaklaşık 1,5 yıl önce binanın çatısından düşerek yaralanan ve martıların saldırısına uğrayan kargayı kurtardı. Kargayı tedavi ettikten sonra doğaya salmak isteyen Hekim, kuşun martıların ve sokak kedilerinin saldırısına uğraması üzerine onu iş yerinde beslemeye karar verdi.

Ordu'da görenleri gülümseten çırak: Ustasına vida taşıyor, karşılığında bakın ne alıyor
Başlık ResmiOrdu'da görenleri gülümseten çırak: Ustasına vida taşıyor, karşılığında bakın ne alıyor

AĞZIYLA VİDA TAŞIYOR

Zamanla Hekim ile arasında dostluk oluşan karga, iş yerindeki tamiratları izliyor, ustasının istediği vidaları ağzıyla veriyor. Bazen vidaları saklayarak işini zorlaştıran karga, yardımlarının karşılığında ise haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve cevizle besleniyor. Hekim'in elleriyle beslediği kargayla kurduğu dostluk, iş yerine gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Ordu'da görenleri gülümseten çırak: Ustasına vida taşıyor, karşılığında bakın ne alıyor
Başlık ResmiOrdu'da görenleri gülümseten çırak: Ustasına vida taşıyor, karşılığında bakın ne alıyor

"1,5 YILDIR DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDİYOR"

"Haşmet" adını verdiği kargayla dostluklarının yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğünü anlatan Serdar Hekim, "Haşmet 1,5 sene önce binanın çatısından düşmüştü ve martılar saldırmıştı. Ben de onu kurtardım, sonrasında kediler saldırdı ve ondan da kurtardım. O günden bu yana dostluğumuz devam ediyor. Kendisi buradan ayrılmıyor, geceleri iş yerinde kalıyor. Doğal hayatını sürdürüp gündüzleri dolaşıyor, sabahları haşlanmış yumurtayı çok seviyor" dedi.

Ordu'da görenleri gülümseten çırak: Ustasına vida taşıyor, karşılığında bakın ne alıyor
Başlık ResmiOrdu'da görenleri gülümseten çırak: Ustasına vida taşıyor, karşılığında bakın ne alıyor

"İŞ YERİNİN ÇIRAĞI"

Karganın kendisine yardım ederken zaman zaman işini de zorlaştırdığını belirten Hekim, "Kendisi burada bana yardımcı olduğu gibi zararı da oluyor. Vida istediğimde veriyor, kimi zaman saklıyor, sonuçta doğasında o var. Ben doğasına bırakmak istesem de gitmiyor. O burada kaldığı sürece dostluğumuz baki kalacak. Kendi isteğiyle gitmediği sürece Haşmet burada bana çıraklık yapmaya devam edebilir. Ödülü ise haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve ceviz. Görenler de çok seviyorlar" diye konuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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