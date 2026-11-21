SAKALLI DEDE HİKAYESİ

Bölgede daha önce oturan yaşlıların geceleri nal sesleri duydukları yönünde duyumları olduğunu belirten Ayverdi, "Hatta bir keresinde evde oturan kişinin gelininin kocasının askere gittiği söyleniyor. Kıbrıs Savaşına gitmiş. Gelin üzülüyormuş. Camın kenarında sakallı bir dede belirmiş. Sakallı dede ‘kızım üzülme kocan sağ salim gelecek' demiş. O da buraya yormuş" diye konuştu.

Fatih Ayverdi, ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "En azından Fatiha okuyorlar. Ticari beklentimiz yok. 26 senedir buradayız ilk baştan burada türbe var derdik. Biz sadece mezar olarak sahip çıkıyoruz" dedi.