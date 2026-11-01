Sabah tarlasına gitti, 15 milyonluk domatesleri ezilmiş buldu!
Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük arazide yetiştirdiği ve hasada hazır hale getirdiği yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domatesler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce traktörlerle ezildi. Kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaşanan olayda mahsulün tamamı telef olurken, çiftçi jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.
Eskişehir'de hasat için gün sayan bir çiftçi, tarlasına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 158 dönümlük arazide yetiştirdiği milyonlarca lira değerindeki domateslerin traktörlerle ezildiğini gören üretici, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadı.
KİRA ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI
Olay, 31 Ekim gecesi Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi.
15 MİLYONLUK MAHSÜL YOK OLDU
Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü.
Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.