Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Sabah tarlasına gitti, 15 milyonluk domatesleri ezilmiş buldu!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sabah tarlasına gitti, 15 milyonluk domatesleri ezilmiş buldu!
Başlık ResmiSabah tarlasına gitti, 15 milyonluk domatesleri ezilmiş buldu!

Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük arazide yetiştirdiği ve hasada hazır hale getirdiği yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domatesler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce traktörlerle ezildi. Kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaşanan olayda mahsulün tamamı telef olurken, çiftçi jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu.

Kaydet
|

Eskişehir'de hasat için gün sayan bir çiftçi, tarlasına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 158 dönümlük arazide yetiştirdiği milyonlarca lira değerindeki domateslerin traktörlerle ezildiğini gören üretici, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadı.

KİRA ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Olay, 31 Ekim gecesi Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi.

Sabah tarlasına gitti, 15 milyonluk domatesleri ezilmiş buldu!
Başlık ResmiSabah tarlasına gitti, 15 milyonluk domatesleri ezilmiş buldu!
BAKMADAN GEÇME
Mahsulleri göz göre göre çürüyor! 10 gündür çadırlarda nöbet tutuyorlar
YAŞAM

Mahsulleri göz göre göre çürüyor! 10 gündür çadırlarda nöbet tutuyorlar

15 MİLYONLUK MAHSÜL YOK OLDU

Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü.

Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.