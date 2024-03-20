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Haberler > Yaşam > Sahur sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor

Sahur sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın yöresel lezzetlerinden olan ‘tandır ketesi’ tok tutması nedeniyle özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tereyağı, süt, un, tuz ve maya ile hazırlanan bu lezzete yoğun talep var, kargo ile il dışına da yollanıyor.

Erzincan'ın ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin yöresel lezzetlerinden biri olan ve özellikle Ramazan ayında sahur sofralarından eksik edilmeyen tandır ketesi tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan hamurdan yapılıyor. 

İL DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Tok tutması dolayısıyla ramazan ayında sahurlarda Erzincan'daki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı münasebetiyle fırınlarda yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletme sahipleri yaptıkları ürünleri kargo aracılığıyla il dışına da gönderiyorlar.

Sahur sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor - 1. Resim

YAPILIŞI UĞRAŞ GEREKTİRİYOR

Keteye talebin artması dolayısıyla imalathanelerde de yoğun mesai başladı. Normal zaman dışında ramazan ayında daha fazla mesai harcayarak vardiyalı olarak çalışan ustalardan Kezban Nalbant keteyi nasıl yaptıklarını şöyle anlattı: 

"Erzincan'da ketemiz her zaman yapılıyor ama Ramazan dolayısıyla daha çok talep olduğu için daha çok çıkarıyoruz keteyi. Önden tandır ekmeğimizi çıkarıyoruz. Ardından ketemizi çıkarıyoruz. Dışarılara da sipariş yolluyoruz. Ketemizi akşamdan süt, tereyağı, maya, un onları birbirine katıyoruz. Yoğurup küntlüyoruz. Sabah erkenden geliyoruz. Keteyi açıyoruz. Keteyi açtıktan sonra ön planda ekmek olduğu için önce ekmek açılıp pişiyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz. İstenilen yerlere de siparişimizi gönderiyoruz. Ketemizin bir güzel yönü de sahurda tok tuttuğu için genel de sahur için alıyorlar. O yüzden de ketemizi geç çıkarıyoruz. Sahurda yesinler diye. Ketemizin cevizlisi var. Sıvı yağlısı var. İçsizi var. Bol içlisi var. İsteğe göre yapıp ketelerimizi sipariş gönderiyoruz. Niyetli olduğumuz için sıcakta çalışmak da bizim için zor oluyor.”

Sahur sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 30 TL, sahurda yendiğinde tüm gün tok tutuyor - 2. Resim

TANESİ 30 TL’DEN SATILIYOR

İşletme sahibi Ali Demir ise ketenin tamamen doğal olduğunu vurgulayarak dışından da gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Demir, “Ketelerimiz işin ehli uzman personel tarafından tereyağı ile hazırlayıp halka sunmaktayız. Ramazandan dolayı yoğun olduğumuzdan talep de çok olduğu için vardiya sistemini uyguladık. Gerek il içinden gerekse il dışından talep üzerine göndermeye yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Tandır ketesi fırınlarda 30 TL'den satışa sunuluyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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