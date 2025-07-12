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Savaş gemilerinden süper yatlara... Tek başına bir efsaneye dönüştü! Cansu Akcan'ın ilham veren hikayesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savaş gemilerinden süper yatlara... Tek başına bir efsaneye dönüştü! Cansu Akcan&#039;ın ilham veren hikayesi
Tasarım, Denizcilik, Kadın Girişimci, Süper Yat, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla’da lise yıllarında tasarıma ilgi duyan Cansu Akcan, savaş gemilerinde başladığı mesleğini Marmaris’te kurduğu atölyesinde süper lüks yatlara döşeme dikerek sürdürüyor. Tüm üretim sürecini tek başına yürüten Akcan, denizcilik sektöründe kadın olarak ilgi ve takdir topluyor.

Muğla'da ilham verici bir hikaye ortaya çıktı.

Lise yıllarında tasarımla tanışan Cansu Akcan, "Bu işe en başta liseden başladım. Bayan giyim tasarımı okudum. Daha sonra kumaşı merak ettim, tekstil laborantlığını bitirdim. Ardından bilgisayarlı stilistlik ve modelistlik belgelerimi aldım" dedi.

Savaş gemilerinden süper yatlara... Tek başına bir efsaneye dönüştü! Cansu Akcan'ın ilham veren hikayesi - 1. Resim

SAVAŞ GEMİSİ DÖŞEME VE MİNDERLERİNDEN SÜPER LÜKS YATLARA

Meslek hayatına askeri bir dikimevinde başlayan Akcan, İstanbul'da görev yaptığı birimden Aksaz'a tayin olduğunu ve Marmaris'te hayalini gerçekleştirmek için kaldığını belirtti. Burada da savaş gemilerinin döşemelerini dikmeye devam ettiğini anlatan Akcan, "Deniz sektörü gerçekten hayalimdi. Bu alan beni çok cezbetti" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK ZOR AMA..."

Kararını verip görevinden istifa eden Akcan, Marmaris'te kendi atölyesini kurdu. Tekne ve yatlara özel kalıp alma, şablon çıkarma, kumaş kesimi ve dikimi gibi tüm aşamaları tek başına üstleniyor. Akcan "Tam anlamıyla tekneye gidip, kalıbını çıkarıp, kumaşlarını seçip dikimini yapıyorum. Hepsi marin kumaş olmak zorunda. Fiziksel olarak zor ama seviyorum" diye konuştu.

Marmaris'te bu sektörde çalışan başka kadınların da olduğunu belirten ancak gidip ölçü alıp gelip dikip tekrar monte eden olarak yapan kimse olmadığını belirten Akcan, "İnsanlar gördüğünde gerçekten şaşırıyor. ‘Siz mi yapıyorsunuz?' diyorlar. Ama geri dönüşler çok olumlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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