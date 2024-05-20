Son 2 yıldır bu işi yapıyor! Hastane randevusu alamayan fatura ödeme merkezine koşuyor

İnternetten hastane randevusu alamayan vatandaşlar fatura ödeme merkezlerine başvuruyor. Özellikle yaşlıların yardım talep ettiğini belirten fatura ödeme merkezi işletmecisi, "Yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil" dedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kullanmayı bilmeyen ancak hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar, fatura ödeme merkezlerinden yardım talep ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde yıllardır fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, 2 yıldır iş yerindeki bilgisayar aracılığıyla internet kullanımını bilmeyen yaşlı vatandaşların hastane randevularını alıyor.

"PARASI OLAN 10 TL VERİYOR"

İşlemleri e-Devlet üzerinden yaptığını ifade eden Şerifoğlu, "Genelde yaşlı insanlar geliyor. Onlara yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil. İnterneti kullanmayı bilmeyenler var. Herkes bunu yapamaz zaten" dedi.

Şerifoğlu, "24 yıldır fatura ödeme merkezini işletiyorum, randevu alma işini de 2 yıldır yapıyorum" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Randevu almak için fatura ödeme merkezine geldiğini belirten 57 yaşındaki Şaban Karaali isimli vatandaş, "İnternetten randevu almayı bilmediğim için Rahim arkadaşıma geldim. Kendisi bize yardımcı oluyor. Yaklaşık 6 aydır ihtiyaç olduğu zaman randevu almak için buraya geliyorum" dedi.

63 yaşındaki Ramazan Mert Türk ise, "3 hafta önce olduğum katarakt ameliyatının randevusunu buradan almıştım. Bugün de kontrole gideceğim için hastane çıktısı aldım" diye konuştu.