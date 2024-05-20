Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Son 2 yıldır bu işi yapıyor! Hastane randevusu alamayan fatura ödeme merkezine koşuyor

Son 2 yıldır bu işi yapıyor! Hastane randevusu alamayan fatura ödeme merkezine koşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Son 2 yıldır bu işi yapıyor! Hastane randevusu alamayan fatura ödeme merkezine koşuyor

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İnternetten hastane randevusu alamayan vatandaşlar fatura ödeme merkezlerine başvuruyor. Özellikle yaşlıların yardım talep ettiğini belirten fatura ödeme merkezi işletmecisi, "Yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil" dedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kullanmayı bilmeyen ancak hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar, fatura ödeme merkezlerinden yardım talep ediyor. 

İzmir'in Bornova ilçesinde yıllardır fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, 2 yıldır iş yerindeki bilgisayar aracılığıyla internet kullanımını bilmeyen yaşlı vatandaşların hastane randevularını alıyor.

"PARASI OLAN 10 TL VERİYOR"

İşlemleri e-Devlet üzerinden yaptığını ifade eden Şerifoğlu, "Genelde yaşlı insanlar geliyor. Onlara yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil. İnterneti kullanmayı bilmeyenler var. Herkes bunu yapamaz zaten" dedi.

Şerifoğlu, "24 yıldır fatura ödeme merkezini işletiyorum, randevu alma işini de 2 yıldır yapıyorum" ifadesini kullandı.

Son 2 yıldır bu işi yapıyor! Hastane randevusu alamayan fatura ödeme merkezine koşuyor - 1. Resim

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Randevu almak için fatura ödeme merkezine geldiğini belirten 57 yaşındaki Şaban Karaali isimli vatandaş, "İnternetten randevu almayı bilmediğim için Rahim arkadaşıma geldim. Kendisi bize yardımcı oluyor. Yaklaşık 6 aydır ihtiyaç olduğu zaman randevu almak için buraya geliyorum" dedi.

63 yaşındaki Ramazan Mert Türk ise, "3 hafta önce olduğum katarakt ameliyatının randevusunu buradan almıştım. Bugün de kontrole gideceğim için hastane çıktısı aldım" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
89 milyon seçmen sandık başında! 'Dünyanın en büyük seçimi'nde 5'inci aşamaya geçildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fevziye Şenses 106 yaşında hayatını kaybetti - YaşamFevziye Şenses 106 yaşında hayatını kaybettiBu çiçeği görenler şanslı! Mayıs ayında açıyor, ömrü sadece 15 gün - YaşamBu çiçeği görenler şanslı! Ömrü sadece 15 günHalk arasında 'su iti' olarak biliniyor: Nesli tükenmekteydi... Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi - YaşamNesli tükenmekteydi... Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendiYürekleri sızlatan ölüm! Sekizinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - YaşamSekizinci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiDizlerine kadar suyun içine girip ekiyorlar! Sadece dört köyde yetişiyor, hasat sonbaharda - YaşamTürkiye'de sadece dört köyde yetişiyorMayıs ayında kar sürprizi! Adeta gelinlik giydi, bir anda beyaza büründü - YaşamMayıs ayında kar sürprizi! Dağ bir anda beyaza büründü
Sonraki Haber Yükleniyor...