Belediye başkanının musluk başında bekleyişi! Kesilen sular geldi, mağduriyet bitti

Adıyaman'da bulunan bir konteyner kentte yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşlar eylem yaptı. Bölgeye giden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sular gelene kadar muslukların başında bekledi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminde büyük hasar alan iller arasında Adıyaman da yer aldı. Kentte depremden sonra oluşturulan K-2 konteyner kentinde birkaç gündür yaşanan su kesintileri, vatandaşları eylem yapmaya itti.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GELDİ

Konteyner kentin giriş ve çıkışları vatandaşlar tarafından kapatılınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların su sorunu yaşadığını ve bundan dolayı eylem yapıldığını duyan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilgili birim amirleri ve müdürleriyle birlikte konteyner kentte geldi.

Konteyner kentin giriş ve çıkışlarının açılmasını sağlayan Başkan Tutdere, "Yaşadığınız sorundan dolayı hepinizden özür diliyoruz. Özel bir firmanın yaptığı kazı çalışmalarından dolayı şebeke hattına zarar verilmiş ama bizler bu hattı hemen onardık. Sular gelene kadar sizinle beraber bekleyeceğim" dedi.

MUSLUK BAŞINDA BEKLEDİ

Vatandaşlarla birlikte bekleyen ve aynı zamanda onların taleplerini dinleyen Başkan Tutdere, daha sonra bir konteynere geçerek buraya misafir oldu. Başkan Tutdere, konteyner içerisinde musluk başında bekleyerek suları kontrol etti. Suların musluktan akmasıyla birlikte her sorunu vatandaşların yanında çözüm sağlanana kadar bekleyeceklerini her sorunu çözmek için uğraştıklarını dile getiren Başkan Tutdere, "Ne kadar istediğimiz bir tablo olmasa da vatandaşlarımız mağdur oldular ve bundan dolayı bütün halkımdan özür diliyorum" dedi.

Tutdere, şu ifadeleri kullandı: "Bizler vatandaşlarımızın mağdur olmasını asla istemeyiz. Ama dediğimiz gibi belediyemizin dışındaki bir müteahhit firmanın yaptığı alt yapı kazıları nedeniyle bu patlaklar ve arızalar meydana gelmiştir. Bizler belediye olarak gerekli çalışmaları yaptık ve sularımız akmaya başladı. Adıyaman halkıyla beraber nerede sorun varsa sorunlar çözülene kadar takipçisi olmaya onların yanında olmaya devam edeceğim."