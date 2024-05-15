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Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sakarya, Polis, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın en işlek bölgelerinden olan Çark Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada sokak adeta boks ringine döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın en işlek yerleri arasında yer alan Çark Caddesi'nde iki grup birbirine girdi, o anlar korkuya neden oldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, sokak ortasında tekme, yumruk ve tokatlar adeta havada uçuştu.

POLİS VE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Kavgaya polis ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti, iki grup yatıştı. Sokağın boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki grubun kavga ettiği anlar, yere düşen bir kişiyi tarafların tekme ve yumruklarla darp etmesi yer aldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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