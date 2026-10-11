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Yaşam

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak! Bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak

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Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak! Bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer gerçekleştireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık 2026’da, Kars-Ankara yönündeki seferlerin ise 23 Aralık 2026’da başlayacağını belirterek bireysel bilet satışlarının 26 Ekim’de başlayacağını açıkladı.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak! Bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Demiryolu seyahatini Anadolu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak! Bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak

ANKARA’DA 3 GÜNLÜK HAREKET

Sefer günlerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027’de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027’de gerçekleştireceğiz.” dedi.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak! Bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak

BEŞ NOKTADA GEZİ MOLASI

Turistik Doğu Ekspresi’nin gezi amaçlı duruşlarıyla yolculara güzergâh üzerindeki şehirleri görme imkânı sunduğunu belirten Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız böylece tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak.” dedi.

 

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak! Bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak

HER YATAKLI VAGONDA 10 KOMPARTIMAN

Trenin yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacağını belirten Uraloğlu, “Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunuyor. Bir yataklı vagonumuz toplam 20 yolcu kapasitesine sahip. Trenimizde ayrıca bir yemekli vagon da hizmet verecek.” açıklamasında bulundu.

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak! Bilet satışları 26 Ekim’de başlayacak

HER YATAKLI VAGONDA 10 KOMPARTIMAN

Trenin yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacağını belirten Uraloğlu, “Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunuyor. Bir yataklı vagonumuz toplam 20 yolcu kapasitesine sahip. Trenimizde ayrıca bir yemekli vagon da hizmet verecek.” açıklamasında bulundu.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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