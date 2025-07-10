Türkiye'nin konuştuğu aslan için temsili mezar! Sahibi şiir bile yazdı: Nereye baksam Zeus'u görüyorum

Ankara'daki hayvan parkının ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle 9 ay önce Antalya'ya götürülen 'Zeus' isimli 4 yaşındaki erkek aslan, 5 Temmuz'da hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçmıştı. Yakınlarda bulunan bir bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır'ı yaralayan aslan, saatler sonra etkisiz hale getirilmişti. Vurularak öldürülen aslanının hatırasını yaşatmak isteyen sahibi Yaşar Kaplan, Zeus için evinin önüne temsili mezar yaptırırken, mezara astığı afişteki şiir dikkat çekti.

Antalya Manavgat'ta 5 Temmuz gecesi saat 03.00 sularında meydana gelen olayda; hayvan bahçesindeki kafesinden kaçan Zeus isimli aslan, yakınlarda yer alan bir bahçeye girerek çiftçi Süleyman Kır'a (53) saldırdı. Yaralanan çiftçi, hastanede müşahedeye alınırken, avcılar tarafından vurulduğu ileri sürülen aslan hayatını kaybetti.

ZEUS İÇİN TEMSİLİ MEZAR

Zeus'un Ankara'da yaşayan sahibi Yaşar Kaplan, öldürülen aslanının anısına evinin önüne temsili mezar yaptırdı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kaplan, Zeus'un ölümü nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

"DOĞDUĞU GÜNÜ HATIRLIYORUM, BİBERONLA BESLİYORDUM"

Oyuncak ayılarla ve Zeus'un fotoğraflıyla süslediği mezarın başında açıklamalarda bulunan Kaplan, "Zeus çocuğum gibiydi. Ölümü nedeniyle uyku düzenlerim bozuldu. Sakinleştirici ilaç alıyorum, hiç uyuyamıyorum. Nereye baksam Zeus'u görüyorum. Çocuğum ölmüş gibi hissediyorum. Fark eden bir şey yok. Bu mezarla anısı benimle yaşasın istedim. Zeus bebekliğinden beri, 4 yıldır benimle beraber yaşıyordu. Keşke öldürülmeseydi, çok üzüldüm. Doğduğu günü hatırlıyorum. Onu aldığımda biberonla besliyordum, onunla oynuyordum, onunla yaşıyordum. O kadar sosyal bir hayvandı ki. Şoktayım; nasıl yaptı bunu, nasıl oldu? Elimde büyüdüğü için unutmuyorum. Sabah evden çıktığımda, gece geldiğimde hep mezarına bakıyorum. Mezarını yapalı 2 gün oldu. Hiç olmazsa anısı bari burada yaşasın. Ankara'dan gitti, tekrar Ankara'ya geldi. Temsili bir mezar yaptık ona. Cesedi Antalya'da kaldı" dedi.

"ÖLDÜRMENİN ANLAMI YOKTU, EN FAZLA UYUTULURDU"

Zeus'un sosyal içgüdülere sahip olduğunu söylediği için maruz kaldığı tepkilerle ilgili konuşan Kaplan, "Zeus benim için çok farklıydı. Tabii üzüldüm. Her gittiğimde ziyaret ediyordum. Beni görünce heyecanlanıyordu. İlgi istiyordu, çok sosyal bir hayvandı. Videolarımda gördünüz, sarılıyordu, oynuyordu. Biraz tepki çekti, 'sosyal hayvan' dememiz. İnsanlar onu tanımadığı için tepki verdi. Öldürülmesinin de bir anlamı yoktu. En fazla uyutulurdu ve bir hayvanat bahçesine verilirdi yani. Bence panik yaptıkları için öldürdüler, başka birilerine zarar verir diye düşündüler sanırım. Aslında zarar vermezdi" ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİNDE DAĞLAR, YÜREĞİNDE SEVGİ VARDI"

Kaplan'ın kaybettiği aslanı için mezarına astığı afişte, "Gururla yürüdün, sessizce korudun. Gözlerinde dağlar, yüreğinde sevgi vardı. Artık yıldızların arasında hüküm sürüyorsun" yazısı yer aldı.