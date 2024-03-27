Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Yaşam > Türkiye’nin küçük ama en iddialı ramazan davulcusu: Sivaslı Ahat

Türkiye’nin küçük ama en iddialı ramazan davulcusu: Sivaslı Ahat

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın sevilen siması 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan davulculuğuna başladı. Arkadaşının omzuna çıkarak çeşitli maniler söyleyen Ahat, küçük davuluyla vatandaşları sahura kaldırıyor.

Sivas’ta yaşayan 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan ayında davul çalmaya başladı. Sahur saati yaklaştığında vatandaşları sahura davet eden Ahat Öztürk, söylediği maniler ile de gülümsetti.

Türkiye’nin küçük ama en iddialı ramazan davulcusu! Sivaslı Ahat - 1. Resim

Çocuk yaşlarda düğünlerde gördüğü davulculara heveslendiğini söyleyen Ahat Öztürk, “Türkiye’nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum” dedi.

Öztürk yaptığı işle alakalı şunlar söyledi:

“Yeni bir meslek edindim. Bütün her şeyi bıraktım, elimi çektim, davulcu olmaya karar verdim. Küçükken hep düğünlere gidiyorduk. O zamanlar heves ettim ve ben de çalacağım demiştim. Büyüğünü almak istedim ama benden çok büyüktü. Elimizde bu var, küçüğü ile idare ediyoruz.

Türkiye’nin küçük ama en iddialı ramazan davulcusu! Sivaslı Ahat - 2. Resim

Aşırı hevesliyim. Görüp çok fazla şaşıran var. Ses az olunca bu sesin nereden geldiğini anlamak için balkona çıkanlar oluyor. Beni gördüklerinde hoşlarına da gidiyor. İstek parçalar da geliyor ama benim davulum elverişli değil. Boyum 1 metre 8 santimetre. Türkiye’nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum. Bu mesleğe yeni başlamadım, hevesliydim. Buradan ilerleyeceğimi de düşünüyorum” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mantar ararken ceset buldu! Soruşturma başlatıldı - YaşamMantar aramaya çıktı, gördükleri karşısında şoke olduTeravihe gitmek için evden çıktı, traktörün altında kalarak can verdi - YaşamÖlüme teravihe giderken yakalandıYarım asırdır lokantasında askıda iftar veriyor! Her gün 300 kişi orucunu açıyor - YaşamYarım asırdır askıda iftar veriyorCeylan hayata 12 yıl sonra gelen ilik nakliyle tutundu - YaşamCeylan 12 sene sonra hayata tutunduDilenci dehşeti kamerada! Para vermeyen kadını gözünü kırpmadan bıçakladı - YaşamDilenci dehşet saçtı! Para vermeyen kadını bıçakladıKosova'da top atmak yasaklanınca geleneği havai fişekle yaşatıyor! - YaşamKosova'da top atmak yasaklanınca geleneği havai fişekle yaşatıyor!Enkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu! Atı gören çocuklar sevinerek uyanıyor - YaşamEnkaz şehrin beyaz atlı Ramazan davulcusu!Hastanede büyük skandal! Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti - YaşamHastanede sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybettiBir anda kanlar içinde kaldı! Yaşlı adam kaldırımda yürürken hastanelik oldu - YaşamKaldırımda yürüyen yaşlı adam hastanelik olduRamazanda "askıda tavuk" ile her gün ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - YaşamRamazan'da esnaftan ailelere "askıda tavuk" desteği
Sonraki Haber Yükleniyor...