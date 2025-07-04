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Tuvalete diye gitti, canından oldu! Arkadaşı zor kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tuvalete diye gitti, canından oldu! Arkadaşı zor kurtuldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dereye düşen Yakup Karabulut hayatını kaybetti. Onu kurtarmaya çalışan arkadaşı ise son anda vatandaşlar tarafından kurtarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Nehri'ne bağlantısı olan dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Yakup Karabulut (49), tuvalet ihtiyacını gidermek için dere kenarına yöneldiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. 

ARKADAŞI KURTARMAK İSTEDİ AMA…

Karabulut'un suya düştüğünü fark eden arkadaşı S.Ö., onu kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmediği öğrenilen S.Ö., suyun içinde çırpınmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su üzerinde bir bidona tutunarak hayatta kalmaya çalışan S.Ö., ekipler tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Yakup Karabulut için yapılan arama çalışmalarının neticesinde ise talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. 

Karabulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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