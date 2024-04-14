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Üç il arasında mekik dokudu! Kaybolan 'Radar' 10 kilo bal kazandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Üç il arasında mekik dokudu! Kaybolan &#039;Radar&#039; 10 kilo bal kazandırdı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trüf mantarı toplamak için Samsun'dan Uşak'a giden Fatih Gören, 'Radar' isimli mantar avcısı köpeğini kaybetti. Kaybolan köpek Denizli'de bulununca Gören, köpeği bulan kişiye 10 kilo bal hediye etti.

Samsun'da trüf mantarı avcılığı yapan Fatih Gören, 1 Nisan'da Uşak'ta mantar avı yaparken 'Radar' isimli mantar avcısı köpeğini kaybetti. Geri dönmeyen köpeğini günlerce arayan ancak bulamayan Gören, onu bulana 10 kilo bal sözü verdi.

Samsun'a geri dönen Gören, köpeğinin önceki gün Denizli'nin Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi Muhtarı Cemil Nas ve oğlu İbrahim Can Nas tarafından kuzugöbeği mantarı ararken bulunduğu haberini aldı.

KÖPEĞİNİ DENİZLİ'DEN TESLİM ALDI, SÖZÜNÜ TUTTU

Samsun'dan Denizli'ye giderek köpeği teslim alan Gören, bal sözünü yerine getirdi.

Köpeğini bulan kişiye 10 kilo bal vererek teşekkür etti.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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