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Haberler > Yaşam > Un çuvalına sarılan çocuk yürekleri sızlattı! Türkiye'den gelen yardım sosyal medyayı ağlattı

Un çuvalına sarılan çocuk yürekleri sızlattı! Türkiye'den gelen yardım sosyal medyayı ağlattı

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Türkiye'den gelen yardım çuvalına kavuşan Filistinli çocuğun videosu sosyal medyada yeniden viral oldu. Görüntülerde aldığı un çuvalını sevinç sırtlanan Gazzeli çocuk “Kıymetlimiz geldi, bize yemek yap anne…” sözlerine yorum yağdı.

İran ve İsrail savaşı devam ederken sosyal medyada Gazzelilerin çektiği sıkıntı ve acılara dair içerikler yeniden gündem oluyor. 

Bunlardan biri de Gazzeli bir çocuğun Türkiye'den gelen un çuvalına sarılma videosu oldu. 

Yaklaşık boyu kadar olan çuvalı getiren çocuğun sözlerine yorum yağdı. 

Geçtiğimiz aylarda paylaşılan video görenleri tekrar hüzünlendirdi.

"KIYMETLİMİZ GELDİ ANNE"

Gazze'den yaşayan bir sosyal medya fenomeninin kamerasına yansıyan görüntülerde eve gelen çocuk, "Kıymetlimiz geldi anne, işte unumuz. Unumuz burada anne! Canım unum... Bizim için yemek yap anne!" dedi.

Un çuvalına sarılan çocuk yürekleri sızlattı! Türkiye'den gelen yardım sosyal medyayı ağlattı - 1. Resim

Video pek çok sosyal medya platformunda ve haber sitesinde yeniden dikkat çekti.

"Keşke un yardımından fazlasını yapabilseydik, çok pasif, çaresiz ve aciz kalıyoruz", "Allah bizi kahretsin sahip çıkamadık bizi af edin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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