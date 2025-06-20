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Vatandaşlar fark edip hemen ekiplere bildirdi! Mavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Vatandaşlar fark edip hemen ekiplere bildirdi! Mavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denizde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili inceleme başlatıldı. Kirliliğin nedeninin belirlenmesi için harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, sahilden yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemilerinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması gerekçesiyle bölgede denize girmek yasaklandı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, deniz tabakasında kirlilik oluşması ve mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

YÜK GEMİLERİNDEN ATIK MI BIRAKILDI?

Harekete geçen Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı. Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemilerinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar fark edip hemen ekiplere bildirdi! Mavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandı - 1. Resim

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak da bölgede incelemede bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması gerekçesiyle denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlar fark edip hemen ekiplere bildirdi! Mavi bayraklı plajda denize girmek yasaklandı - 2. Resim

Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Nazmi Özbey, su yüzeyinde tabaka oluştuğunu ve plajda ağır kokunun hakim olduğunu söyledi. Özbey, durumun insanları sağlık açısından tehdit edebileceğini belirterek, ailece denize girmediklerini kaydetti.

Bedirhan Erdoğan da tatil beldesinde ikamet ettiğini, atık ve koku nedeniyle denize giremediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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