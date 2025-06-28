Yunan keşkeği ilgi odağı oldu! Rodos'dan gelen lezzeti ustası anlattı

Muğla'da düzenlenen "Geleneksel Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali" Yunan mutfağıyla dikkat çekti. Festivale Rodos Adası'ndan katılan Behice Sellavcı, Yunan usulü keşkek olan 'Rodos keşkeği' ve 'gabak köftesi' dedikleri mücver ile ilgi odağı oldu.

Muğla’da Slow Food hareketi kapsamında düzenlenen Geleneksel Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali, bu yıl da kültürlerarası mutfakları bir araya getirmeye devam ediyor.

Festivalin en dikkat çeken lezzetlerinden biri ise komşu ülke Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan gelen "Gabak köftesi" ve "Rodos keşkeği" oldu.

Etkinliğe Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan katılan Behice Sellavcı, Rodos’un geleneksel düğün yemeklerini Muğlalılarla paylaşarak katılımcılara hem tat hem kültür şöleni yaşattı.

"GABAK KÖFTESİ BİZDE GELENEKSEL BİR YAZ YEMEĞİDİR"

Yunan mutfağı düğün lezzetlerinin Muğla’da tanıtılması, festival katılımcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Festival alanında yaptığı açıklamada Behice Sellavcı şunları söyledi:

"Evet biz bugün burada gabak köftesi yapıyoruz. Sizde bunun adına mücver deniyor biz buna Yunanistan’da gabak köftesi diyoruz. Bu yemek çok tanıtılan bir yemek biz Rodos’tan geldik ve arkada kazanlarda Rodos keşkeği pişiyor. Rodos keşkeği de erişteden olma yani makarnaları elde yuvarlıyorlar. Köyde ince ince doğrayıp ondan sonra onu keşkek yapıyorlar ve düğünlerde ikram ediyoruz biz bu yemeği Rodos'ta" dedi.

Ziyaretçiler, komşu ülkeden gelen bu özel tatları deneme fırsatı bulurken, aynı zamanda bu yemeklerin hikâyelerini de dinleme imkânı elde etti.