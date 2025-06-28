Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yunan keşkeği ilgi odağı oldu! Rodos'dan gelen lezzeti ustası anlattı

Yunan keşkeği ilgi odağı oldu! Rodos'dan gelen lezzeti ustası anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Keşkek, Festival, Muğla, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da düzenlenen "Geleneksel Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali" Yunan mutfağıyla dikkat çekti. Festivale Rodos Adası'ndan katılan Behice Sellavcı, Yunan usulü keşkek olan 'Rodos keşkeği' ve 'gabak köftesi' dedikleri mücver ile ilgi odağı oldu.

Muğla’da Slow Food hareketi kapsamında düzenlenen Geleneksel Uluslararası Düğün Yemekleri Festivali, bu yıl da kültürlerarası mutfakları bir araya getirmeye devam ediyor.

Festivalin en dikkat çeken lezzetlerinden biri ise komşu ülke Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan gelen "Gabak köftesi" ve "Rodos keşkeği" oldu.

Etkinliğe Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan katılan Behice Sellavcı, Rodos’un geleneksel düğün yemeklerini Muğlalılarla paylaşarak katılımcılara hem tat hem kültür şöleni yaşattı.

"GABAK KÖFTESİ BİZDE GELENEKSEL BİR YAZ YEMEĞİDİR"

Yunan mutfağı düğün lezzetlerinin Muğla’da tanıtılması, festival katılımcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Yunan keşkeği ilgi odağı oldu! Rodos'dan gelen lezzeti ustası anlattı - 1. Resim

Festival alanında yaptığı açıklamada Behice Sellavcı şunları söyledi:

"Evet biz bugün burada gabak köftesi yapıyoruz. Sizde bunun adına mücver deniyor biz buna Yunanistan’da gabak köftesi diyoruz. Bu yemek çok tanıtılan bir yemek biz Rodos’tan geldik ve arkada kazanlarda Rodos keşkeği pişiyor. Rodos keşkeği de erişteden olma yani makarnaları elde yuvarlıyorlar. Köyde ince ince doğrayıp ondan sonra onu keşkek yapıyorlar ve düğünlerde ikram ediyoruz biz bu yemeği Rodos'ta" dedi.

Yunan keşkeği ilgi odağı oldu! Rodos'dan gelen lezzeti ustası anlattı - 2. Resim

Ziyaretçiler, komşu ülkeden gelen bu özel tatları deneme fırsatı bulurken, aynı zamanda bu yemeklerin hikâyelerini de dinleme imkânı elde etti.

Yunan keşkeği ilgi odağı oldu! Rodos'dan gelen lezzeti ustası anlattı - 3. Resim

Yunan keşkeği ilgi odağı oldu! Rodos'dan gelen lezzeti ustası anlattı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakü’den Moskova’ya nota: İki Azerbaycanlı baskında öldürüldü!Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk transfer hamlesi! Anlaşma sağlandı, son adım kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metreye ulaşıyor! Vatandaşlar korku içinde - YaşamSular çekildi, yüzlercesi ortaya çıktı: Boyları 1 metre...Meşhur Mavi Göl artık 'çamur gölü' oldu! Islah çalışması bu sefer tutmadı... - YaşamMeşhur Mavi Göl artık 'çamur gölü' oldu!İndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı! Kalabalık adeta hücum etti - Yaşamİndirim var dendi, mağaza önü bir haberle doldu taştı!Bu da kokulu hasat! Mor şölen başladı, üretici de misafir de mutlu - YaşamMor şölen başladı, üretici de misafir de mutluEn sıcak şehirde termometre 48 dereceye ulaştı: En serin yer burası! - YaşamTermometre 48'i gösterdi! İnsanlar tarihi mekana sığındıDoktor 10 dönümlük araziye kurdu! 75'in üzerinde çeşit var, turist akınına uğruyor - YaşamDoktor 10 dönümlük araziye kurdu! Turist akınına uğruyor
Sonraki Haber Yükleniyor...