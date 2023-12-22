Ev hanımları dikkat! Yufkaya 1 kaşık bunu sürün ne yırtılıyor ne dağılıyor! Baklavacıların gizli sırrı bu

22 Aralık 2023 17:18 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:21

Ev hanımlarının çayın yanında ya da akşamları sık sık yaptığı böreklerin yapımı oldukça zordur. Ne kadar basit gözükse de kullandığınız yufka ve yapılış oldukça önemli. Ev hanımları bu püf nokta ile rahat bir nefes alacak. Yufkaya 1 kaşık bunu sürün ne yırtılıyor ne dağılıyor.

Börek yapımında iç harç oldukça önemlidir. Börek yapımında peynirli, ıspanaklı, kıymalı veya patatesli gibi çeşitli iç harç seçenekleri bulunmaktadır. Hangisini tercih ederseniz edin mutlaka malzeme kalitesine önem verin.

BÖREK YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELER?

Böreğin dağılmaması için ise bazı püf noktaları bulunmaktadır. İşte aklınızda bulundurmanız gerekenler:

Hamuru ince ve eşit şekilde açın: Böreğinizi yaparken hamuru mümkün olduğunca ince ve eşit şekilde açmaya özen gösterin. Bu, böreğin iç harcıyla daha iyi bütünleşmesini sağlayacaktır.

2. İç harcı dikkatlice yerleştirin: İç harcı böreğin ortasına dikkatlice yerleştirin ve kenarlardan biraz boşluk bırakın. Bu, böreğin kenarlarını daha iyi kapatmanıza yardımcı olacaktır.

3. Kenarları sıkıca kapatın: Böreğin kenarlarını sıkıca kapatmak, iç harcın dışarı çıkmasını önleyecektir. Kenarları bastırarak veya katlayarak kapatmayı deneyebilirsiniz.

4. Üzerine yumurta sarısı sürün: Böreğin üzerine yumurta sarısı sürmek, hem lezzetini artıracak hem de daha güzel bir renk almasını sağlayacaktır. Yumurta sarısını sürdükten sonra böreği çörek otu veya susam gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

5. Önceden ısıtılmış fırında pişirin: Böreği önceden ısıtılmış fırında pişirmek, hem daha iyi bir kabarma sağlayacak hem de böreğin iç harcının pişmesini sağlayacaktır. Fırın sıcaklığını ve pişirme süresini tarife uygun olarak ayarlamayı unutmayın.

YUFKAYA 1 KAŞIK SÜRÜN NE YIRTILIYOR NE DAĞILIYOR

PÜF NOKTASI: Yufkaya 1 kaşık yağ sürerseniz yırtılmaz