16 yaşındaki genç ortalığı birbirine kattı! Polis biber gazıyla müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Temmuz 2025 23:50 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 23:55 - Güncelleme:

Aksaray’da elindeki bıçakla çevreye ve ailesine tehditler savuran 16 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs, basın mensuplarına küfür ve tehditler savururken, annesi de gazetecilere tepki gösterdi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray’da sokakta vatandaşlara bıçak çekip ailesiyle tartışan genç, polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Banka Evleri arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.K. (16) elindeki bıçakla önce Büyük Bölcek Caddesi üzerinde vatandaşlara bağırarak rahatsızlık verdi. Birkaç vatandaşla tartışan genç, daha sonra elindeki bıçakla Banka Evleri arkasındaki evine gelerek ailesiyle tartışmaya başladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İhbar üzerine kısa sürede olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geldi. Elindeki bıçağı bırakmayan genç, polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Biber gazından etkilenen gence yine polis memurları kafasına su dökerek müdahalede bulundu. Sakinleştirilen genç, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına da küfür ederek tehditler savurdu. Gencin annesi de basın mensuplarını tehdit ederken, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan genç polis merkezine götürüldü. İlgili Haber Tartışmayla başlayan kavga arabayla bitti: Üzerinden araçla geçti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir