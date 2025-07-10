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Tartışmayla başlayan kavga arabayla bitti: Üzerinden araçla geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tartışmayla başlayan kavga arabayla bitti: Üzerinden araçla geçti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Mehmet Kalay ve Uğur Yılmaz arasında çıkan kavgada, üzerinden araçla geçilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü arkasında dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada Uğur Yılmaz (32), araçla Mehmet Kalay'a (39) çarptı.

Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan Uğur Yılmaz ile olaya karışan Mevlüt Y. (35) ve Ahmet G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Tartışmayla başlayan kavga arabayla bitti: Üzerinden araçla geçti - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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