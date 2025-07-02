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2043'e kadar ehliyetine el konulmuştu! Yine akıllanmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2043&#039;e kadar ehliyetine el konulmuştu! Yine akıllanmadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da ehliyetine daha önce 2043 yılına kadar el konulan bir kadın, bir kez daha direksiyon başında yakalandı. Polis ekiplerince Radar Caddesi’nde durdurulan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Yalova'da daha önce defalarca alkollü araç sürmekten dolayı ehliyetine 15 Ocak 2043'e kadar el konulan sürücü, bir kez daha direksiyon başında yakalandı. Sürücüye 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 14 Haziran 2025 tarihinde yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit kara yolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G. adlı kadını uyurken buldu. Y.G'nin yapılan kontrollerinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlenmişti. Y.G'ye ilgili kanuna muhalefet suçundan 37 bin 354 lira ceza kesilmiş ve sürücü belgesine 15 Ocak 2043'e kadar el konulmuştu.

SÜRÜCÜ YİNE TRAFİKTE EHLİYETSİZ ARAÇ SÜRERKEN YAKALANDI

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugün ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı tespit edilen Y.G.'nin sevk ve idaresindeki 34 plakalı aracı Radar Caddesi Altın Sokak içinde durdurdu. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 36/3-B (sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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