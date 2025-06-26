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Adana'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana&#039;da dere kenarında erkek cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Halil İbrahim Solak olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Solak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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