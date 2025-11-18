Adana'da 12 yaşındaki bir çocuk, okula giderken bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada lüks bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acılı baba, oğlunun cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı; anne ise çocuğun arkadaşlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K. (26) idaresindeki otomobil, yaya geçinden bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen 12 yaşındaki Miraç Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk hayatını kaybetti.

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KENDİSİ KILDIRDI

Otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan çocuğun cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Baba Ümit Çam, oğlunun cenazesinin olduğu tabutunu yakınlarıyla birlikte namazın kılınacağı yere getirdi. Çam, oğlunun cenaze namazını imama bırakmayarak kendisi kıldırdı.

Cenaze namazının ardından cenaze toprağa verilmek üzere götürüldü. Bu sırada anne Gülşah Çam, oğlunun arkadaşlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Annenin ağlaması yürekleri yaktı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan adliyeye sevk edilen sürücü E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

