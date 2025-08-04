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Ankara'da alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da alacak-verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Mamak'ta, alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda ayrıca 3 araç ve 4 evin cam balkonunun da zarar gördüğü tespit edildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.10 sıralarında Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında alacak-verecek meselesinden dolayı yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bir şahsın ateş etmesi sonucu bir kişinin kulağına saçma isabet etti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahıs, Mamak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi, olayda kullanılan iki tüfekle birlikte yakaladı.

Saldırı sırasında çevrede park halindeki 3 araca ve 4 evin cam balkonuna saçma isabet ettiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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