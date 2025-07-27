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Bolu'da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bolu&#039;da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Bolu'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Tatlar köyü yolunda seyreden S.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen A.Ş. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kazada, araç sürücüleriyle otomobilde bulunan Mustafa Berat Akyol (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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