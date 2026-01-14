Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'ndeki bir spor tesisinin otoparkında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada, M.A. ile B.Y. sırtından bıçaklanırken şüpheliler A.Ş. ile E.Ş. kaçtı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Binası Acil Servisine gitti. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

