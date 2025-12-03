Bursa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün ticaretini ve bu yolla elde edilen haksız kazancı engellemeye yönelik çalışma yürüttü.

70 GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde 3 şahsa ait iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 235 adet USB kablo ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

