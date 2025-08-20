Büyük mağazaları hedef alıp aylık 70 bin TL kazanıyordu! Güvenlik kameralarına takıldı

Arnavutköy'de Veli Y. simli şahsın oyunu güvenlik kameralarına takıldı. Zanlı, büyük firmalara ait giyim mağazalarına giderek kıyafetleri deniyormuş gibi soyunma kabinlerine girdi. Yanında getirdiği penseyle kıyafetlerin üzerindeki alarmları söken Veli Y., çantasına doldurduğu kıyafetlerle mağazalardan ayrıldı.

Şüphelinin, mağazalara kağıt dolu çantayla girdiği, kabinlerde kağıtları boşaltıp yerlerine çaldığı kıyafetleri koyduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Mağaza yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri,güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin kıyafet deneme bahanesiyle soyunma kabinine girdiği, daha sonra ürünleri çalarak çıktığı tespit edildi.

AYLIK 70 BİN TL KAZANÇ

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Veli Y.'nin çantasında çok sayıda alarm sökmeye yarayan alet, pense ve çalınan kıyafetler bulundu. Çaldığı ürünleri internet üzerinden sattığı ve aylık yaklaşık 70 bin lira kazanç elde ettiği belirlenen Veli Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.