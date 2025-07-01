Diyarbakır'da feci olay: Gelinine kurşun yağdırdı!

Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Temmuz 2025 23:40 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 23:53 - Güncelleme:

Diyarbakır'da bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelinine silahla ateş açtı. Olayda kadın hayatını kaybederken kayınpeder ise gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'ndeki bir binada kayınbaba N.Y, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gelini S.N.Y'ye silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde S.N.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. S.N.Y'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. İlgili Haber Polisin dur ihtarına uymadı: Hem para cezası hem de gözaltı şoku yaşadı!

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir