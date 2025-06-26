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Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil çarptı, çiftten biri canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da feci kaza! Otomobil çarptı, çiftten biri canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada otomobilin çarptığı çiftten biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin bir çifte çarptığı feci bir kaza yaşandı.

Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, Gökçen Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet T. (74) ve eşi Bınevş T'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hikmet T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, Bınevş T. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hikmet T'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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