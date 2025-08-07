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Elazığ'da zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elazığ&#039;da zincirleme kaza: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Elazığ'da zincirleme kaza: Yaralılar var - 1. Resim

Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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