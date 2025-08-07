Elazığ'da zincirleme kaza: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir