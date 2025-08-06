Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Trafik Kazası, Gaziantep, Nurdağı, Zincirleme Kaza, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 16 LSE 22 ve 27 ANZ 341 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 30. kilometresinde çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Sürüklenen iki otomobil daha sonra yol kenarında park halindeki 06 DH 3190 ve 34 ND 2283 plakalı otomobillere çarptı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

10 yalan-10 gerçek! DMM'den 'e-imza' ve 'sahte diploma' açıklamasıÖğretmenlere atama müjdesi! Yusuf Tekin "hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irmağa düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaIrmağa düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti5 uçak, 3 helikopter müdahale ediyor! Edirne Keşan'da orman yangını çıktı - 3. SayfaKeşan'da yangın! 5 uçak, 3 helikopter müdahale ediyorBalkonda dakikalarca kurtarılmayı beklediler! Korku dolu anlar... - 3. SayfaBalkonda dakikalarca kurtarılmayı bekledilerİki aile arasında kan aktı! Yürek burkan görüntüler ortaya çıktı - 3. SayfaYürek burkan görüntüler ortaya çıktıKayınpederine ait tarlayı ateşe vermişti! Öfkeli gelinin akıbeti belli oldu - 3. SayfaDağları ateşe veren öfkeli gelinin akıbeti belli oldu2 yaşındaki bebeğin acı ölümü! Akrabasının kullandığı aracın altında kaldı - 3. SayfaAkrabasının kullandığı aracın altında kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...