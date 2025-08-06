Gaziantep'te zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te 4 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 16 LSE 22 ve 27 ANZ 341 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 30. kilometresinde çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Sürüklenen iki otomobil daha sonra yol kenarında park halindeki 06 DH 3190 ve 34 ND 2283 plakalı otomobillere çarptı. Kazada araçlardaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir